Ergastolo al barelliere dell'ambulanza della morte: uccideva pazienti gravi (Di giovedì 20 maggio 2021) La prima Corte d’assise di Catania ha condannato all’Ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall’inchiesta sulla cosiddetta ‘ambulanza della morte’. L’imputato, in qualità di barelliere, è accusato di avere ucciso, tra il 2014 e il 2016, tre persone. Le vittime erano pazienti gravi a cui, secondo, l’accusa, avrebbe iniettato aria nelle vene per causarne il decesso. La Procura, con il pm Andrea Bonono, aveva chiesto la condanna dell’imputato a 30 anni di reclusione. L’inchiesta della Procura di Catania è scaturita da un servizio de ‘Le Iene’. Nell’ambito dello stesso procedimento è imputato, per un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La prima Corte d’assise di Catania ha condannato all’Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall’inchiesta sulla cosiddetta ‘’. L’imputato, in qualità di, è accusato di avere ucciso, tra il 2014 e il 2016, tre persone. Le vittime eranoa cui, secondo, l’accusa, avrebbe iniettato aria nelle vene per causarne il decesso. La Procura, con il pm Andrea Bonono, aveva chiesto la condanna’imputato a 30 anni di reclusione. L’inchiestaa Procura di Catania è scaturita da un servizio de ‘Le Iene’. Nell’ambitoo stesso procedimento è imputato, per un altro ...

