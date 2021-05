Elisabetta II ancora in lacrime: dopo Filippo un nuovo lutto per lei (Di giovedì 20 maggio 2021) Ennesimo grave lutto per la Regina che si è trovata a dire addio a suoi due affetti profondi in pochissime settimane, il tabloid inglesi ora non parlano d’altro. Il 9… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 maggio 2021) Ennesimo graveper la Regina che si è trovata a dire addio a suoi due affetti profondi in pochissime settimane, il tabloid inglesi ora non parlano d’altro. Il 9… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

madebygoogle : @elisabettadalla Ciao Elisabetta, ci chiedevamo se avessi ancora bisogno del nostro aiuto! - heyyouitsbi : RT @blogtivvu: Gli insulti ad Elisabetta Gregoraci ci ricordano che il Medioevo è ancora tra di noi - Elisabetta_tav : @jacko_cecilia @AngelsOfLove12 Ci sono già sicuramente solo che ancora non le abbiamo viste ?????? - angela05308933 : Voi pensata solo alla vostra Elisabetta non a Pier che siete ancora fantasticando su una storia mai nata ...andate… - anchebasta_ : @nnocapito amo la cessa è Elisabetta che ancora non ha tolto quei bracciali basta -