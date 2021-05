Copasir | il leghista Volpi si dimette da presidente Toccherà a FdI

Advertising

fattoquotidiano : PAURA DEI DOSSIER / L'INTERESSE DI SALVINI A 'BLINDARE' I SERVIZI Ora Giorgetti evoca la guerra degli 007. Il gial… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Il presidente leghista del #Copasir, Volpi, si dimette e Salvini chiede l’azzeramento di tutto il Comitato, senza assegna… - StartMagNews : Il presidente leghista del #Copasir, Volpi, si dimette e Salvini chiede l’azzeramento di tutto il Comitato, senza a… - babyspettri : RT @IlZebraapois: Il leghista Volpi Presidente del Copasir si dimette dalla carica in quanto PD e 5S,in aiuto a FdI,hanno minacciato di non… - FPuggini : RT @LaNotiziaTweet: .#Volpi molla la poltrona. Il leghista lascia la presidenza del #Copasir. #Salvini: “Ora attendiamo le dimissioni di tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir leghista

Attendiamo quindi immediate determinazioni politiche da parte di chi negli ultimi mesi ha cercato di delegittimare il prezioso lavoro del". All'opposizione in Parlamento ci sono di fatto ...Lo dice all'AdnKronos, Paolo Arrigoni, senatoreche si è appena dimesso dal. Per Arrigoni "ci devono essere 5 membri in quota maggioranza e cinque dell'opposizione". "Voglio ...Il senatore La Russa: "Obiettivo raggiunto, nessuna rivendicazione sulla composizione". Ma la Lega chiede le dimissioni di tutti i componenti ...Meloni: “questione di regole. Ma tutto bene quel che finisce bene. Ora i presidenti delle Camere non abbiano un atteggiamento pilatesco come in passato”.