"Ciao Ado, riposa in pace": grave lutto per il marito di Mara Venier (Di giovedì 20 maggio 2021) Un gravissimo lutto ha colpito Nicola Carraro, marito di Mara Venier. E' venuta infatti a mancare Adonella Colonna di Paliano, ex moglie di Carraro, con cui l'attuale compagno della famosa conduttrice aveva mantenuto ottimi rapporti. Dalla loro unione erano nati tre figli: Gerò, Ginevra e Giada. I due si erano sposati nel 1963 e il matrimonio era durato fino al 1980, anno in cui Nicola Carraro e la sua ex moglie hanno deciso di prendere strade differenti. LEGGI ANCHE => "Mamma, ti ricordi di me?": Mara Venier a cuore aperto, il racconto straziante della malattia Il marito di Mara Venier ha pubblicato un post su Instagram per ricordare quella che è stata certamente una delle persone più importanti della sua vita.

