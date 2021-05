“Che vergogna” La Rai sotto attacco per un fuorionda (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai Sport nel mirino, dopo il fuori onda di ieri sera il web insorge e non risparmi aspre critiche: ecco il motivo. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la partita tra Atalanta e Juventus in prima serata, la finale di Coppa Italia che ha visto il trionfo della squadra di Andrea Pirlo. Leggi su youmovies (Di giovedì 20 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai Sport nel mirino, dopo il fuori onda di ieri sera il web insorge e non risparmi aspre critiche: ecco il motivo. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la partita tra Atalanta e Juventus in prima serata, la finale di Coppa Italia che ha visto il trionfo della squadra di Andrea Pirlo.

Advertising

angelomangiante : Il mondo dovrebbe chiedere scusa a questo neonato salvato per miracolo da un eroe. Una foto che dovrebbe scuotere e… - MassimGiannini : Come #aylan, anche se questo bimbo per fortuna si è salvato: una foto che certifica la vergogna d’Europa - rubio_chef : La salvezza della Palestina, e quindi del genere umano, passa anche per il senso di vomito, vergogna, e rabbia che… - giorgioguidi2 : Che schifo, che vergogna (ma queste 'persone' non ne provano...)!!! ?????? - BrunoTrillini : RT @AndreaMarano11: Non riusciamo a fare i conti col passato...oltre cento Comuni in Italia non revocano la cittadinanza onoraria al sangui… -