Caso Denise Pipitone | le parole dell’ex procuratore | “Jessica e Anna capaci di tutto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 maggio 2021) Parla per la prima volta a Chi l’ha visto l’exDi Pisa e dice la sua suldi. Prima non lo aveva fatto, come spiega alla trasmissione di Rai 3, perchè credeva che non si stesse dando il giusto spazio a chi voleva dire qualcosa di diverso dal Piera Maggio e Giacomo Frazzitta. Gli era stato persino riferito che l’avvocato Frazzitta aveva un contratto con Chi l’ha visto, grazie al quale guadagnava 150 mila euro. Ha scoperto però che non esisteva nessuna consulenza e che avrebbe avuto il giusto spazio per dire la sua. Lo ha fatto, non nascondendo tutte le sue perplessità su questa storia ma ribadendo un concetto: non ha mai pensato di archiviare ildi, ha sempre pensato che ci fosse molto da scoprire. Ma non ha ancora una idea ben precisa su ...