Buffon | post da brivido per i tifosi Juve | Caduti e rinati insieme

Advertising

forumJuventus : Chiesa post #AtalantaJuve: 'Portiamo a casa un trofeo importantissimo. Prima della partita ho detto a Buffon di vin… - forumJuventus : Buffon post #AtalantaJuve: 'Finire così mi inorgoglisce, la Juve sarà sempre parte della mia vita' ???… - andr_maron33 : @DionisioMinerva @marcopalears @lucapagni Io mi sono limitato a rispondere alla seconda parte del suo post dove ins… - Io_Francis : RT @onlyju70: Bellissimo il post di #CR7 in cui c'è l'abbraccio tra il portiere più forte di sempre #G1G1 #UN1CO #Buffon nostra leggenda bi… - J_network24 : ?? #Juventus | La lettera di #Buffon ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon post

Quella contro l'Atalanta potrebbe essere stata l'ultima volta fra i pali bianconeri di Gigi,... In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato - il lungo...Gianluigiha annunciato il suo addio alla Juventus. Il suo messaggio di ringraziamento commuovente ai tifosi bianconeri Gianluigiieri in finale di Coppa Italia ha, con tutta probabilità, giocato la sua ultima partita con la maglia della Juventus. Il portiere bianconero oggi ha voluto mandare una lettera commuovente ai ...Gigi Buffon ha conquistato l'ultimo trofeo della sua carriera con la maglia della Juventus. Per l'esperto portiere è tempo di addio.Il portiere bianconero saluta dopo 20 anni: “Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto” ...