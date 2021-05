Banca d'Italia, Visco si fa un giro in Ferrari e in Stellantis Palazzo Kock punta quasi un mld sui titoli degli Agnelli (Di giovedì 20 maggio 2021) Un giro, di portafoglio, in Ferrari e in Stellantis. Nei propri investimenti di tesoreria la Banca d'Italia punta 840 milioni di euro sui titoli della Galassia Exor, aumentando i denari sulle azioni delle società controllate dalla famiglia Agnelli-Elkann: l'1,4% di Cnh Industrial, l'1,1% di Ferrari e lo 0,5% di Stellantis. Un ammontare superiore a quanto investito a fine marzo 2020, quando le partecipazioni di BankItalia nelle controllate di Exor valevano 237 milioni di dollari, mentre alla fine del primo trimestre di quest'anno ammontavano a oltre un miliardo. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 20 maggio 2021) Un, di portafoglio, ine in. Nei propri investimenti di tesoreria lad'840 milioni di euro suidella Galassia Exor, aumentando i denari sulle azioni delle società controllate dalla famiglia-Elkann: l'1,4% di Cnh Industrial, l'1,1% die lo 0,5% di. Un ammontare superiore a quanto investito a fine marzo 2020, quando le partecipazioni di Banknelle controllate di Exor valevano 237 milioni di dollari, mentre alla fine del primo trimestre di quest'anno ammontavano a oltre un miliardo. Segui su affarni.it

