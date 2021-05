Api: il clima danneggia i fiori, nutrite artificialmente. (Di giovedì 20 maggio 2021) Pistoia: Api nutrite artificialmente a causa del clima che ha danneggiato i fiori, rendendoli privi di nettare. Oggi nella giornata mondiale delle Api ci troviamo a dover sollevare un problema, non del tutto indifferente, che sta colpendo le api pistoiesi: la fame. Sono 470 gli apicoltori che stanno nutrendo le proprie lavoratrici con sciroppo, in quanto il clima ha devastato i fiori, le temperature troppo basse gli hanno resi privi di nettare, l’alimento delle api. Gli alveari censiti e quindi anche colpiti da questo disastro ambientale sono circa 8.500, solo sul territorio pistoiese. Il danno risulta essere di tipo economico e ambientale, infatti oltre alla filiera del miele risulta compromesso anche l’ecosistema, l’impollinazione di tante colture ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Pistoia: Apia causa delche hato i, rendendoli privi di nettare. Oggi nella giornata mondiale delle Api ci troviamo a dover sollevare un problema, non del tutto indifferente, che sta colpendo le api pistoiesi: la fame. Sono 470 gli apicoltori che stanno nutrendo le proprie lavoratrici con sciroppo, in quanto ilha devastato i, le temperature troppo basse gli hanno resi privi di nettare, l’alimento delle api. Gli alveari censiti e quindi anche colpiti da questo disastro ambientale sono circa 8.500, solo sul territorio pistoiese. Il danno risulta essere di tipo economico e ambientale, infatti oltre alla filiera del miele risulta compromesso anche l’ecosistema, l’impollinazione di tante colture ...

