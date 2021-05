Verso il vaccino Pfizer per gli studenti delle scuole medie, Speranza: «Il 28 maggio atteso via libera dell’Ema su 12-15 anni» – Video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Entro l’inizio del prossimo anno scolastico, potrebbero ricevere il vaccino anti Covid anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Ad confermarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che al Question time alla Camera oggi 19 maggio ha anticipato che è prevista per il 28 maggio la decisione dell’Ema, l’agenzia del farmaco europea, sull’uso in emergenza del vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Una decisione che, in caso di esito positivo, sarà «strategica in vista del nuovo anno scolastico», ha detto il ministro. Al momento solo Pfizer è somministrato per gli over 16, mentre tutti gli altri vaccini sono riservati ai maggiorenni: «È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Entro l’inizio del prossimo anno scolastico, potrebbero ricevere ilanti Covid anche i ragazzi tra i 12 e i 15. Ad confermarlo è stato il ministro della Salute Roberto, che al Question time alla Camera oggi 19ha anticipato che è prevista per il 28la decisione, l’agenzia del farmaco europea, sull’uso in emergenza delper la fascia 12-15. Una decisione che, in caso di esito positivo, sarà «strategica in vista del nuovo anno scolastico», ha detto il ministro. Al momento soloè somministrato per gli over 16, mentre tutti gli altri vaccini sono riservati airenni: «È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è ...

