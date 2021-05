Vaccini: per i 12-15enni ok Ema a Pfizer il 28 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione alla Camera. Aspettiamo la decisione dell'Ema anche per dare maggiori informazioni su queste fasce d'età. ha concluso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo ad una interrogazione alla Camera. Aspettiamo la decisione dell'Ema anche per dareri informazioni su queste fasce d'età. ha concluso L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: l'Austria abbandona AstraZeneca. E' il terzo Paese europeo. Per problemi di consegne e diffidenze - raffaellapaita : Bene le riaperture varate dal governo #Draghi. Un salto di qualità che @ItaliaViva chiedeva da tempo, dal coprifuo… - borghi_claudio : In prima commissione per argomentare sull'emendamento soppressivo dell'art. 4 del decreto 44 (obbligo vaccini per s… - NastiDavide : @_RomamoR @SaluteLazio È solo la regione Lazio che ha utilizzato la pratica assurda dei vaccini a scelta. Le regole… - frenkk17 : RT @LidaSezOlbia: #MatteoBianco è con noi da due settimane e ha già fatto dei piccoli cambiamenti. Abbiamo bisogno di aiuto per l'acquisto… -