Stromboli | eruzione in corso | “Il cielo si è oscurato”

(Di mercoledì 19 maggio 2021), il vulcano delle isole Eolie ha ripreso l’attività da qualche giorno. Da oggi si registra un’intensificazionein(foto Facebook)Lapilli incandescenti, colata di lava e altissime colonne di fumo con in sottofondo un boato che ha spaventato residenti e turisti che timidamente sono tornati sull’isola. Ecco la scena dicon il vulcano siciliano che da giorni è in una fase di forte attività ed è tenuto sotto controllo dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La sciara di fuoco ha provocato una frana nella zona deserta dell’isola mentre a Ginostra, zona abitati, per fortuna non è successo nulla di grave. C’è solo ilcon la sabbia che cade giù secondo a testimonianza di Gianluca Giuffrè, un ...

Advertising

fanpage : Forte eruzione dello #Stromboli in corso #19maggio - SkyTG24 : Stromboli, forte eruzione: alta colonna di fumo e colata lavica - Agenzia_Ansa : Nuova forte eruzione a Stromboli, con un'alta colonna di fumo, lancio di di lapilli incandescenti e fuoriuscita di… - Sportlerin6 : RT @RaiNews: Il fenomeno si verifica a poche ore dall'eruzione dell'altro grande vulcano siciliano #Stromboli #Etna - statodelsud : Eruzione ed esplosione a Stromboli: colonna di fumo e colata lavica. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Stromboli eruzione

YouTube rimuove spot Governo Israele su Gaza/ "Giustificava bombe, immagini violente": IL VIDEO Numerose le testimonianze disponibili sul web in seguito all', ...Nuova forte, con un'alta colonna di fumo, lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell'isola, ...Bisogna dare un’accelerata alla campagna vaccinale. Il Governo siciliano lo sa bene e per questo vara un’iniziativa dal nome “Proteggi te e i nonni”. Ovvero vaccini senza prenotazione in Sicilia per g ...Nuova forte eruzione a Stromboli, con un’alta colonna di fumo visibile a grande distanza e lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara d ...