Problemi tecnici fanno rinviare il ritorno in Sala Rossa del Consiglio comunale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Doveva essere fissato per il prossimo lunedì, 24 maggio. E invece per cause tecniche emerse successivamente alla riunione della Capigruppo si è deciso di rinviare il ritorno in aula del Consiglio comunale. Il presidente Francesco Sicari ha dunque annunciato che la seduta consiliare di lunedì 24 maggio si svolgerà ancora in modalità videoconferenza. L'articolo proviene da Nuova Società.

