Palermo, Filippi merita la riconferma per il prossimo anno? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a disputare un altro turno dei playoff di Serie C: dopo aver eliminato brillantemente il Teramo infliggendo ai biancorossi un netto 2-0, i rosanero dovranno vedersela contro un’agguerrita Juve Stabia che, da pronostico, parte certamente favorita sui siciliani. Tralasciando il risultato che verrà fuori da questo importante incontro, una domanda sorge spontanea nel prossimo futuro: l’attuale mister si è meritato la riconferma in panchina? Le statistiche, se analizzate, pendono dalla sua parte. Il tecnico di Partinico è pronto alla sfida contro le Vespe campane. Le assenze (Rauti e Lucca) saranno difficili da assorbire per i siciliani che, a bocce ferme, partono certamente da sfavoriti. Nonostante questo, Giacomo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ildi Giacomosi appresta a disputare un altro turno dei playoff di Serie C: dopo aver eliminato brillantemente il Teramo infliggendo ai biancorossi un netto 2-0, i rosanero dovrvedersela contro un’agguerrita Juve Stabia che, da pronostico, parte certamente favorita sui siciliani. Tralasciando il risultato che verrà fuori da questo importante incontro, una domanda sorge spontanea nelfuturo: l’attuale mister si èto lain panchina? Le statistiche, se analizzate, pendono dalla sua parte. Il tecnico di Partinico è pronto alla sfida contro le Vespe campane. Le assenze (Rauti e Lucca) sardifficili da assorbire per i siciliani che, a bocce ferme, partono certamente da sfavoriti. Nonostante questo, Giacomo ...

Advertising

Tgs15tv : Dentro o fuori. Contro la #JuveStabia il #Palermo ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Filippi schiere… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'A Castellammare per continuare il sogno B o per resettare. #Palermo davanti allo spartiacque… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. L’allenatore suona la carica e prepara il «blitz». #Filippi «Partita aperta, possiamo sopperire all… - StabiaChannel : #JuveStabia #Verso Juve Stabia - Palermo. Filippi alla vigilia: «Vespe ostacolo duro, non commetteremo gli stessi e… - WiAnselmo : #Video, Juve Stabia-#Palermo: guarda la conferenza stampa integrale di Filippi -