Palazzo Madama restituisce il vitalizio a Roberto Formigoni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante la condanna per corruzione Roberto Formigoni riceverà il vitalizio. Respinto dal Consiglio di garanzia del Senato l’appello del segretario generale dopo la decisione della Commissione contenziosa di Palazzo Madama che aveva stabilito il diritto alla pensione per i condannati in via definitiva. Roberto Formigoni ha diritto al vitalizio Roberto Formigoni, fonte blitzquotidiano.it“È stato semplicemente applicato un basilare principio di diritto secondo cui il bene della vita al quale è funzionale la pensione non è totalmente comprimibile”. Con queste parole l‘avvocato Domenico Menorello, che assiste Roberto Formigoni insieme ad Andrea Scuttari, ha commentato la decisione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nonostante la condanna per corruzionericeverà il. Respinto dal Consiglio di garanzia del Senato l’appello del segretario generale dopo la decisione della Commissione contenziosa diche aveva stabilito il diritto alla pensione per i condannati in via definitiva.ha diritto al, fonte blitzquotidiano.it“È stato semplicemente applicato un basilare principio di diritto secondo cui il bene della vita al quale è funzionale la pensione non è totalmente comprimibile”. Con queste parole l‘avvocato Domenico Menorello, che assisteinsieme ad Andrea Scuttari, ha commentato la decisione ...

