Oroscopo Gemelli, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Cari Gemelli, la giornata che vi attende questo giovedì sembra essere decisamente positiva e gratificante, grazie ad una buona serie di transiti a vostro completo favore! Mercurio, il Sole e Marte sono molto forti e influenti nella vostra orbita, garantendovi un ottimo livello di ottimismo ed investendovi con un benessere abbastanza generalizzato! Solo la Luna è dissonante nei vostri piani astrali, rendendovi leggermente ostica la giornata amorosa, con qualche piccolo ostacolo da ...

