Milo, l'ultimo saluto a Franco Battiato. Presenti anche Alice e Carmen Consoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il feretro di Franco Battiato ha lasciato villa Grazia accompagnato da una folla che si ostinava a toccare con le mani il vetro dell’auto come a volerlo trattenere. Tante le lacrime e la commozione per... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il feretro diha lasciato villa Grazia accompagnato da una folla che si ostinava a toccare con le mani il vetro dell’auto come a volerlo trattenere. Tante le lacrime e la commozione per...

Advertising

RaiNews : Il sindaco, Alfio Cosentino ha proclamato il lutto cittadino - repubblica : Milo, Carmen Consoli e Alice a casa di Battiato per l'ultimo saluto. Il pellegrinaggio dei fan - Italpress : A Milo l’ultimo saluto a Franco Battiato, funerali in forma privata - GazzettaDelSud : Milo, l'ultimo saluto a Franco Battiato. Presenti anche Alice e Carmen Consoli. #Battiato - ozzymaite : RT @TgrRaiSicilia: Nella sua casa di Milo l'ultimo saluto in forma privata a Franco Battiato. Con la famiglia gli amici più cari: Alice, Ca… -