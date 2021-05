Maksimovic guarito dal Covid | il comunicato del Napoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nikola, difensore del, è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi effettuato oggi: ilufficiale del club Nikola, difensore del, è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi effettuato oggi. Ecco ilufficiale del club partenopeo. Nikoladal-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/9ealySoZAl— Official SSC(@ssc) May 19, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sscnapoli : ?? | Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - cn1926it : UFFICIALE- Il #Napoli annuncia: #Maksimovic guarito dal #Covid - Stenapoli : RT @sscnapoli: ?? | Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - LoveSud2 : RT @sscnapoli: ?? | Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19 ?? ?? #ForzaNapoliSempre - 100x100Napoli : #Maksimovic finalmente guarito dal #Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic guarito

La probabile formazione del Torino La notizia migliore in casa granata riguarda Sirigu,dal ... non ci sarà Manolas, è pronto Rrhamani (più dell'ex). Demme ha scontato il suo turno, ...... si giocherà il 18 maggio La notizia migliore in casa granata riguarda Sirigu ,dal Covid e ... non ci sarà Manolas , è pronto Rrhamani (più dell'ex). Demme ha scontato il suo turno, ...Sarà una stagione molto particolare, col COVID-19 che minaccia costantemente le squadre di Serie A. Il virus sta colpendo i calciatori ma il campionato non si ferma, per cui le squadre ...