LIVE Karate | Europei 2021 in DIRETTA | Clio Ferracuti ai ripescaggi | Viviana Bottaro e Mattia Busato mancano l’accesso alla finale per l’oro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LICCA QUI PER AGGIORNARE LAI convocati dell’Italia – Programma e tv degli– Il punto della situazione di Claudio Guazzaroni 13.22 Iniziano i, con la slovacca Tatarova che piega l’ungherese Pap e affronterà la greca Chatziliadou. 13.08 La bulgara Stubleva si giocherà, netto 4-0 nei confronti della kosovara Orana. 13.05 Finisce così purtroppo,ai, Hocaoglu inper. 13.04 Torna avanti Hocaouglu, 5-4 in favore della turca. 13.03 PARI!impatta sul 4-4, ora il rush. 13.02 Altro punto per Hocaoglu, ora sul 4-3.36 secondi, forza! 13.01 Pareggia subito Hocaoglu, 3-3. 13.00 ...