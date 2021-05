"L'alleanza col M5s passa per le riforme. E serve il proporzionale". Parla Alfieri

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “La praticabilità dell’con i Cinque stelle si giocherà tutta sul portare a termine ledi cui il paese ha bisogno. Non c’è spazio per fusioni a freddo”. Alessandroè il coordinatore nazionale di Base riformista, la corrente del Pd, guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, che più di tutte ai tempi del Conte II obiettò che nel dialogo coi grillini si dovesse andare con i piedi di piombo. “E infatti quando invitavamo alla prudenza sapevamo che la priorità era evitare scorciatoie ideologiche. Bisogna dare loro il tempo di capire se certe svolte sono autentiche, rispettare il loro travaglio”, dice oggi il senatore. E’ vero che il naufragio delle trattative a livello locale, con Pd e M5s che rischiano di andare separati quasi ovunque, v’ha convinto dell’inaffidabilità dei grillini al punto da dubitare dell’utilità ...

'La praticabilità dell'con i Cinque stelle si giocherà tutta sul portare a termine le riforme di cui il paese ha bisogno. Non c'è spazio per fusioni a freddo'. Alessandro Alfieri è il coordinatore nazionale di Base ......si sta comportando ConteMovimento 5 Stelle? La scorsa settimana, sul Fatto Quotidiano, Domenico De Masi ha parlato con efficacia di 'divergenze parallele' a proposito della difficile...La sfida delle amministrative di ottobre non è poi così lontana. Ad essere lontana, invece, è l'agognata alleanza Pd-M5s. Su questo fronte, infatti, la montagna si appresta a partorire un topolino.