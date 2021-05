(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Io. Le mie radici, le mie idee”: la biografia di, leader di Fratelli d’Italia, sta facendo discutere il mondo politico e buona parte degli italiani che hanno fiducia nel suo progetto. Quale occasione migliore per parlare delle prospettive che ilindica deldial Cis di Domenico Gramazio? Il presente ma soprattutto il futuro e una nuova proposta per l’Italia: è questo il tema al centro del dibattito di, giovedì 20 maggio, al Cis di Piazza Tuscolo a Roma alle 17:30. Interverranno nella sala convegni lo scrittore e storicoDestra Adalberto Baldoni; il direttore di Realta’ nuova Domenico Gramazio; i giornalisti Roberto Rosseti già vice direttore del tg2 e Pietro De ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Io sono Giorgia”, domani (ore 17,30) l’incontro promosso dal Cis sul libro della Meloni - giorgia_notari : @zuxwalls aaa ci sono:) - MauroMa12465610 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Cara Giorgia i miei nonni sono emigrati in Svizzera perché già in partenza dall ita… - NKrusciov : RT @La_manina__: Il contributo di Giorgia Meloni dall'inizio della pandemia: - dare la colpa ai cinesi - strillare - dare la colpa all'UE -… - Patrixros : RT @La_manina__: Il contributo di Giorgia Meloni dall'inizio della pandemia: - dare la colpa ai cinesi - strillare - dare la colpa all'UE -… -

Ultime Notizie dalla rete : sono Giorgia

Gazzetta del Sud

...spagnola presa d'assalto da migliaia di migranti clandestini provenienti dall'Africa e che... NemmenoMeloni avrebbe osato tanta durezza? La morale è nota: tutti bravi a dare lezioni di ...Pensi che il viaggio di nozze, come il matrimonio, erano già organizzati e poistati rinviati per ben tre volte', sottolinea l'ex velina.Palmas e Filippo Magnini, la nuova foto del ...Non si ferma la corsa di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia supera il Pd e tallona la Lega che mantiene il primo posto, ma a solo mezzo punto di distanza dalla leader di Fdi. Sale al 7% Forza Italia di ...[POLITICA ADRIA] Il consigliere comunale di minoranza di Fratelli d'Italia specifica quello che è il suo pensiero in merito agli argomenti che verrebbero trattati nella capigruppo di stasera 19 maggio ...