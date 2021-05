Giulia parla del futuro con Sangiovanni e svela quali saranno i loro programmi per l’estate (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici La ballerina Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, battendo in finalissima il fidanzato Sangiovanni, cantante. Ma è stata una vittoria per entrambi perché, come lei stessa ha dichiarato al magazine Chi, non importava più a nessuno dei due: Noi in qualsiasi caso saremmo stati contenti. Veramente. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 maggio 2021)Stabile edopo Amici La ballerinaStabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, battendo in finalissima il fidanzato, cantante. Ma è stata una vittoria per entrambi perché, come lei stessa ha dichiarato al magazine Chi, non importava più a nessuno dei due: Noi in qualsiasi caso saremmo stati contenti. Veramente. L'articolo proviene da Novella 2000.

