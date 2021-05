Gaza, Netanyahu non ascolta l’appello di Biden al cessate il fuoco: “Avanti con l’operazione”. Raid d’Israele uccide famiglia di tre persone (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Sono determinato ad andare Avanti con l’operazione“. Queste le parole pronunciate dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo il colloqui con il presidente americano, Joe Biden, che gli ha chiesto di lavorare con l’obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco con Hamas. Il premier ha deciso invece di andare Avanti, nonostante dalla Striscia di Gaza continuino a piovere razzi su Israele e l’offensiva dello Stato ebraico abbia già provocato almeno 227 vittime palestinesi, tra cui 64 bambini, 38 donne e 17 anziani. Per ultima, una famiglia di tre persone rimasta vittima dell’ultimo Raid aereo che ha colpito la loro casa nella città di Deir al-Balah, nella regione centrale della Striscia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Sono determinato ad andarecon“. Queste le parole pronunciate dal primo ministro israeliano, Benjamin, dopo il colloqui con il presidente americano, Joe, che gli ha chiesto di lavorare con l’obiettivo di arrivare a unilcon Hamas. Il premier ha deciso invece di andare, nonostante dalla Striscia dicontinuino a piovere razzi su Israele e l’offensiva dello Stato ebraico abbia già provocato almeno 227 vittime palestinesi, tra cui 64 bambini, 38 donne e 17 anziani. Per ultima, unadi trerimasta vittima dell’ultimoaereo che ha colpito la loro casa nella città di Deir al-Balah, nella regione centrale della Striscia di ...

Agenzia_Ansa : Colpito l'unico centro Covid di Gaza. Biden in pressing su Netanyahu che intanto dichiara: ' Continueremo a colpire… - lauraboldrini : Distruggere la sede di #AlJazeera e #AssociatedPress a #Gaza vuol dire impedire al mondo di sapere quello che sta a… - Tg3web : Il presidente degli Stati Uniti Biden telefona a Netanyahu e chiede di ridurre entro oggi i bombardamenti su Gaza,… - unoenessunoe : Sia #Hamas che #Netanyahu hanno bisogno l'uno dell'altro #MariaCuffaro su quanto sta succedendo a #Gaza #Atlantide - gaia_val : RT @lightsovt: Netanyahu ha detto che non si può escludere l’occupazione di GAZA. Mirano a spazzare via la Palestina dalle mappe geografich… -