Franco Battiato, tutta la sua arte è stata un messaggio di sberleffo al potere (Di mercoledì 19 maggio 2021) Addio Maestro caro. Il vuoto che lasci nel campo musicale è enorme. Quello negli animi di chi ti ha seguito e cercato di capirti ancor di più. Io sono stato fortunato, perché ti ho ascoltato, visto, davanti a te sono stato immobile mentre cantavi in un teatro. Ero giovane, non era facile ascoltarti. Il tuo cinghiale bianco ci mostrò che si poteva essere visionari, i tuoi versi portavano direttamente dentro all’anima di una musica “altra”, rimasta, sedimentata nella memoria storica di più generazioni. Ti ascoltavo con mio padre, oggi con mia figlia. Ti abbiamo amato perché non hai mai voluto esserlo. Ti abbiamo chiamato Maestro, perché in quell’abito sei sempre stato stretto. E come i veri maestri, hai avuto ragione su tutto, o quasi. Il signore di 60 anni che lascia in sala d’attesa le rose per la sua amata, di nuovo innamorato, colmo di passione perché la vuole rincontrare, me lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Addio Maestro caro. Il vuoto che lasci nel campo musicale è enorme. Quello negli animi di chi ti ha seguito e cercato di capirti ancor di più. Io sono stato fortunato, perché ti ho ascoltato, visto, davanti a te sono stato immobile mentre cantavi in un teatro. Ero giovane, non era facile ascoltarti. Il tuo cinghiale bianco ci mostrò che si poteva essere visionari, i tuoi versi portavano direttamente dentro all’anima di una musica “altra”, rimasta, sedimentata nella memoria storica di più generazioni. Ti ascoltavo con mio padre, oggi con mia figlia. Ti abbiamo amato perché non hai mai voluto esserlo. Ti abbiamo chiamato Maestro, perché in quell’abito sei sempre stato stretto. E come i veri maestri, hai avuto ragione su tutto, o quasi. Il signore di 60 anni che lascia in sala d’attesa le rose per la sua amata, di nuovo innamorato, colmo di passione perché la vuole rincontrare, me lo ...

