Fabio Fazio “resta in Rai e vende le quote della sua società di produzione”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra qualche settimana si concluderà l’edizione 2020-2021 di “Che tempo che fa“: il talk show condotto daè tornato a casa, su Rai3, dopo l’esperienza biennale su Rai1 e un passaggio annuale sulla seconda rete del servizio pubblico. Il ritorno nella rete diretta da Franco Di Mare ha regalato alla trasmissione ottimi ascolti, sempre sopra il 10% di share, anche grazie alla presenza di nomi internazionali di grande prestigio: dalle star del cinema come Jane Fonda, Sharon Stone, Whoopi Goldberg, Susan Sarandon, Gleen Close e Ron Howard all’attivista svedese Greta Thunberg agli scrittori Ken Follett e Dan Brown. Non solo, nel salotto di Rai3 spazio al 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, al mito Pelè e a Bill Gates. A fine giugno scadrà il contratto che lega il conduttore savonese all’azienda di Viale Mazzini. Aria di conferma, non ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fazio

Programma per l'Italia e tutti gli altri progetti professionali di Carlo Cottarelli Dal 23 settembre del 2018 è ospite fisso nel programma disu Rai 1, Che tempo che fa e collabora come ...Evelina Christillin: "non mi invita, è scaramantico"/ "Ha paura di..." Intanto, ai microfoni di 'Fanpage', il suo amico e collaboratore Roberto Ferri ha dichiarato: 'Avevo saputo che ...18 maggio 2021 a. a. a. Il ricordo di Franco Battiato in tv. Tra gli ultimi in Italia'. . Su Rai Storia (canale 54) alle 22 sarà la volta di “Franco Battiato sei un essere speciale”: il ricordo attrav ...Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, lancia la stoccata a Fabio Fazio mentre è ospite da Chiambretti: "Non mi invita più, ha paura".