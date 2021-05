Disenchanted: al via le riprese del film con Amy Adams (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giselle vive nel fantastico paese di Andalasia nella sua bella casina nel bosco, parla con gli uccellini e gli altri animaletti, canta con voce soave e passa le sue giornate in attesa del “bacio del vero amore”, quando finalmente il suo bel principe Edward la trova e la chiede immediatamente in sposa, il finale del “vissero tutti felici e contenti” sembra scontato. Ma la cattiva matrigna per non vedersi usurpato il trono decide di catapultare la giovane in un posto dove “il lieto fine non esiste”: la New York dei nostri giorni. questo era Come d’incanto, ma ora è iniziata la produzione della commedia musicale live action Disney, Disenchanted, sequel del film nominato agli Oscar®, Come d’incanto. Dove sono girate le riprese di Disenchanted? Le riprese del lungometraggio, diretto da Adam Shankman ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giselle vive nel fantastico paese di Andalasia nella sua bella casina nel bosco, parla con gli uccellini e gli altri animaletti, canta con voce soave e passa le sue giornate in attesa del “bacio del vero amore”, quando finalmente il suo bel principe Edward la trova e la chiede immediatamente in sposa, il finale del “vissero tutti felici e contenti” sembra scontato. Ma la cattiva matrigna per non vedersi usurpato il trono decide di catapultare la giovane in un posto dove “il lieto fine non esiste”: la New York dei nostri giorni. questo era Come d’incanto, ma ora è iniziata la produzione della commedia musicale live action Disney,, sequel delnominato agli Oscar®, Come d’incanto. Dove sono girate ledi? Ledel lungometraggio, diretto da Adam Shankman ...

Advertising

tuttocartoni : Al via la produzione di 'Disenchanted'. Il debutto nel 2022 sulla piatta... - UniMoviesBlog : Al via le riprese le riprese di #Disenchanted, sequel del musical Come d'incanto - moviestruckers : #Disenchanted: al via la produzione del sequel di Come d’incanto - YolBlog : DISNEY+ è iniziata la produzione della commedia musicale live action Disney #DISENCHANTED con Amy Adams, Patrick D… - Think_movies : “Disenchanted”: al via la produzione del sequel, svelato il cast e la prima immagine dal set… -