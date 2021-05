Comunali: Marcucci, ‘Letta e Conte hanno sbagliato impostazione’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) – ‘Credo che Letta e Conte abbiano sbagliato impostazione. Gli accordi per le città non si possono siglare a Roma, tralasciando i temi e le alleanze maturate nei territori. è un errore dovuto ad una accelerazione eccessiva, che non porta mai esiti soddisfacenti”. Lo dice in un’intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Andrea Marcucci. ‘Il dialogo tra Pd e 5 stelle è partito in modo sbagliato, le posizioni dei 5 stelle sulla giustizia non aiutano. Io non sono contrario a priori, ma serve una coesione programmatica che allo stato attuale è ancora da costruire”, ha aggiunto. Quanto alla parità di genere nel Pd: ‘Dalle parole, non siamo passati ai fatti, come se la giusta questione della rappresentanza femminile si fosse fermata ai capigruppo. Mi aspettavo un altro passo da Letta, ed invece ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) – ‘Credo che Letta eabbianoimpostazione. Gli accordi per le città non si possono siglare a Roma, tralasciando i temi e le alleanze maturate nei territori. è un errore dovuto ad una accelerazione eccessiva, che non porta mai esiti soddisfacenti”. Lo dice in un’intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Andrea. ‘Il dialogo tra Pd e 5 stelle è partito in modo, le posizioni dei 5 stelle sulla giustizia non aiutano. Io non sono contrario a priori, ma serve una coesione programmatica che allo stato attuale è ancora da costruire”, ha aggiunto. Quanto alla parità di genere nel Pd: ‘Dalle parole, non siamo passati ai fatti, come se la giusta questione della rappresentanza femminile si fosse fermata ai capigruppo. Mi aspettavo un altro passo da Letta, ed invece ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Marcucci Comunali: Marcucci, 'nessuna donna Pd candidata, parità di genere...' 'Nessuna donna del Pd candidata alle primarie nelle città che andranno al voto ad ottobre. Purtroppo dalle parole, non siamo passati ai fatti. #paritadigenere'. Lo scrive Andrea Marcucci su twitter.

Comunali Roma, Marcucci: "5S in confusione: difficile dialogare ora con loro. E il Pd ha sopravvalutato Conte" "Illudersi di dialogare con i 5Stelle per il Campidoglio è stata quantomeno una superficialità". Andrea Marcucci , ex capogruppo del Pd al Senato critica: "Il M5Stelle è in una fase di passaggio complicato, sono nel caos, in profonda trasformazione quindi è difficile averli come interlocutori". Aggiunge:...

Comunali, Marcucci (Pd): "Letta e Conte hanno sbagliato" Intervista di Affari al senatore dem Marcucci che sul Campidoglio dice: "Raggi al ballotaggio? Iipotesi dell'irrealtà. Ma comunque sarebbe difficile sostenerla" ...

