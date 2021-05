Botta e risposta tra Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sui Sangiulia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il confronto tra Pierpaolo Pretelli e Zorzi Sabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici 20 che ha visto i Sangiulia contendersi il gradino più alto del podio. Ad avere la meglio è stata Giulia Stabile, ma il suo fidanzato Sangiovanni si ritiene comunque soddisfatto. La coppia ha fatto sognare numerosi fan L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il confronto traSabato 15 maggio è andata in onda la finale di Amici 20 che ha visto icontendersi il gradino più alto del podio. Ad avere la meglio è stata Giulia Stabile, ma il suo fidanzato Sangiovanni si ritiene comunque soddisfatto. La coppia ha fatto sognare numerosi fan L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

La7tv : #dimartedi Botta e risposta tra Virginia Raggi e Giovanni Floris: 'Ho portato 900 autobus nuovi a Roma', 'Per ognun… - La7tv : #dimartedi Ddl Zan, botta e risposta tra Coghe e Floris: 'Spiegare l'identità di genere nelle scuole vuol dire conf… - BaddHandss : @CucchiRiccardo @ciroimmobile sto botta e risposta fra #Immobile e #Cairo per me fa parte della sceneggiata, propri… - Sport_Fair : #Immobile attacca e #Cairo risponde per le rime Veleno sui social dopo #LazioTorino - CalcioWeb : Tensione tra #Immobile e #Cairo: il botta e risposta sui social è durissimo -