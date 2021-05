Bonucci nel mirino della Procura Figc | “faceva pressioni” su altri giocatori per cambiare agente

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La WSA, agenzia di Alessandro Lucci, è stata accusata daitori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca, di aver usato metodi “sleali” per convincere i loro assistiti a. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, ad interessarsivicenda sarebbe, adesso, laFederale. In particolare, gli ispettoriavrebbero messo nelil centraleJuventus, Leonardo, uno degli assistiti più illustri di Lucci. Secondo l’accusa,avrebbe fatto, tramite l’invio di messaggi costanti con la promessa di ingaggi migliori, super spingerli a passare proprio alla WSA di Lucci. Calciomercato.com ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci nel

Sono loro i tre giocatori al centro del tira e molla, ma nel mirino della Procura Federale è entrato anche il difensore della Juventus e vice capitano della Nazionale Leonardo Bonucci, assistito ... La WSA, agenzia di Alessandro Lucci, è stata accusata dai procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca, di aver usato metodi "sleali" per convincere i loro assistiti a ...