Amici 20 | Raffaele Renda torna a parlare del rapporto con Martina Miliddi e del triangolo con Aka7Even

Quest'anno nella scuola di Amici, sono nate diverse coppie. Oltre Sangiovanni e Giulia Stabile, durante i mesi trascorsi nella scuola, era scoppiata la scintilla anche tra Aka7Even e Martina Miliddi. La ballerina però, si era poi invaghita di un altro alunno di Amici, Raffaele Renda. Il cantante, terminata la sua esperienza all'interno del talent, durante una diretta Instagram aveva ammesso di aver cominciato a frequentarsi con Martina. Intervistato da Superguida Tv, Raffaele ha parlato della sua relazione con la ballerina: La nostra frequentazione procede. All'interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C'è stata l'opportunità fuori di conoscerci e ne ...

