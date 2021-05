Amici 20, cosa si sono detti Giulia Stabile e Sangiovanni in privato: la rivelazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Intervistata dal settimanale Chi, Giulia Stabile ha rivelato cosa si sono detti lei e Sangiovanni lontani dalle telecamere dopo Amici 20. Ad Amici 20 hanno fatto innamorare tutti: la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni, rispettivamente prima e secondo classificato della ventesima edizione del talent, sono stati molto più che due concorrenti. Lui, giovanissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) Intervistata dal settimanale Chi,ha rivelatosilei elontani dalle telecamere dopo20. Ad20 hanno fatto innamorare tutti: la ballerinae il cantante, rispettivamente prima e secondo classificato della ventesima edizione del talent,stati molto più che due concorrenti. Lui, giovanissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

WittyTV : Le prime parole di Sangiovanni subito dopo la Finale di #Amici20 ?? Sentite QUI cosa ci ha raccontato! - Teacherwhocare : Certo chr non è stata ritrovata #DenisePipitone. Amici con la famiglia Messina Denaro. Ma di cosa vogliamo parlare. - Rosi21303554 : RT @falsacomete: “Amici produttori qualunque cosa porti il nome di Stefania Orlando e tanti altri come me ce lo guardiamo” Si sostengono s… - mxtt3x : A cosa mi serve una tipa se ho gli amici l’alcol e i soldi - pacio271 : RT @Elisa96651132: “Cari amici produttori qualsiasi cosa che porti il nome di Stefania Orlando io come molti altri lo guarderemo, quindi am… -