Al via la fusione fra WarnerMedia e Discovery

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In un periodo di grandi rivoluzioni nel mondo dell’industria dell’intrattenimento, la più recente è stata confermata dopo le previsioni degli scorsi giorni: le società americanesi fonderanno in una nuova entità che diventerà un vero e proprio colosso nel mondo della televisione, del cinema e dello streaming. L’accordo è stato raggiunto dopo che At&t, una delle più grandi aziende di telecomunicazioni negli Stati Uniti, ha manifestato l’intenzione di scorporare dalle sue attività il gruppo mediatico che aveva acquisito solo tre anni fa. Manterrà comunque il 71% delle azioni della società nascente, mentre il restante 29% andrà agli azionisti di, il cui ceo David Zaslav supervisionerà i processi di. La nuova creazione societaria diventerà un importante player strategico nel ...

Advertising

Malusblade : Warner più Discovery, una maxi fusione per battere Netflix | di @pons_giovanni - LaTvNonDiceChe : RT @RETWITTATORc: Ricostruita l’origine del buco nero al centro della Via Lattea Sagittarius A* nato dalla fusione di centinaia di piccoli… - jacopogiliberto : @ItalianPolitics @IEA lo studio dell'aie è a tecnologia costante, cioè accelera l'adozione delle tecnologie oggi se… - MarcoLorux : RT @VicenziR: Centro Computer ceduta al fondo H.I.G., fusione con Project Informatica - VicenziR : Centro Computer ceduta al fondo H.I.G., fusione con Project Informatica -

Ultime Notizie dalla rete : via fusione

Con prodotti così, e con unatra ricette della tradizione locale e napoletana, contiamo di ... il servizio di ristorazione per quest'anno resta a disposizione, inesclusiva, a pranzo e a ...... fu il corpo celeste che colpì la Terra 66 milioni di anni fa a spazzaregran parte della vita ... "In queste comete non è tanto la, che aumenta durante l'avvicinamento al Sole - ma che ...È stata ufficializzata la creazione di un nuovo colosso dell’intrattenimento che fonderà brand quali Hbo, Warner Bros, Discovery Channel ed Eurosport e, soprattutto, le due piattaforme di streaming Hb ...GENOVA - Genova si è svegliata tinta di blucerchiato, con bandierine della Sampdoria dappertutto, da Nervi a Marassi, da via Roma a via Cantore: un'iniziativa dei tifosi sampdoriani in ricordo del tre ...