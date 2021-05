Ufficiale | Walcott tornerà al Southampton a giugno per firmare un contratto di due anni

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 18 maggio 2021) Theofirmerà undi dueper rimanere aluna volta terminato il suo periodo di prestito. Lo ha annunciato il club inglese nel suo sito. L’ex attaccante dell’Arsenal si è unito alla squadra del St Mary con un prestito stagionale lo scorso anno. Ilha ragiunto un nuovo accordo biennale,firmerà una volta che il suocon l’Everton scadrà a. One of our OWN #SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theofor him to return to the club permanently: —FC (@FC) May 18, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.