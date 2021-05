Tra precariato e paghe da fame, è allarme giovani. La metà degli under 35 vive coi genitori e la pensione resta un miraggio (Di martedì 18 maggio 2021) Sos giovani tra discontinuità lavorativa e basse retribuzioni. Completati gli studi, nei cinque anni successivi, soltanto poco più di uno su tre (il 37,2%) può contare su un lavoro stabile, il 26% è un precario con contratto a termine e un quarto degli under-35 (il 23,7%) risulta disoccupato, mentre il restante 13,1% è uno studente-lavoratore. E’ quanto emerge dal report realizzato dal Consiglio nazionale del giovani in collaborazione con Eures (qui il report) sulle condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive degli under-35. All’interno di tale scenario un’ampia maggioranza (il 58,9% negli ultimi tre anni) indica di ricevere una retribuzione inferiore a 10 mila euro annui (il 23,9% inferiore a 5 mila e il 35% tra 5 e 10 mila), mentre per il 33,7% ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Sostra discontinuità lavorativa e basse retribuzioni. Completati gli studi, nei cinque anni successivi, soltanto poco più di uno su tre (il 37,2%) può contare su un lavoro stabile, il 26% è un precario con contratto a termine e un quarto-35 (il 23,7%) risulta disoccupato, mentre ilnte 13,1% è uno studente-lavoratore. E’ quanto emerge dal report realizzato dal Consiglio nazionale delin collaborazione con Eures (qui il report) sulle condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive-35. All’interno di tale scenario un’ampia maggioranza (il 58,9% negli ultimi tre anni) indica di ricevere una retribuzione inferiore a 10 mila euro annui (il 23,9% inferiore a 5 mila e il 35% tra 5 e 10 mila), mentre per il 33,7% ...

