Scamacca e la follia del padre | «Sono scosso Con lui rapporti saltuari»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 maggio 2021) Gianlucaha commentato il folle gesto delEmiliano nel centro sportivo della Roma: le sue parole Gianlucaha commentato il folle gesto delEmiliano, che ha seminato il panico nel centro sportivo della Roma tra minacce e sprangate alle auto dei dirigenti giallorossi. Le dichiarazioni dell’attaccante del Genoa, in prestito dal Sassuolo, ai microfoni di gazzetta.it. «rimasto moltoda tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. È doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mioda molto tempo non vive con mia madre, nondivorziati solo perché non simai sposati, iocresciuto con mia madre e mia sorella.loro ...