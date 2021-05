Roma, in stazione con un coltello e droga nello zaino: arrestato 39enne (Di martedì 18 maggio 2021) Doveva essere un semplice controllo del territorio quello effettuato dagli agenti della Polizia di Stato ieri pomeriggio a Tiburtina ma ha preso una piega particolare. Gli agenti del commissariato Porta Pia, passando davanti al piazzale ‘Tibus’ dove sostano gli autobus di linea, hanno intravisto un uomo che non appena ha visto gli agenti ha tentato di allontanarsi con fare sospetto. A quel punto gli agenti hanno deciso di accostare e fermarlo per un controllo: identificato come G.V. un italiano di 39 anni aveva nello zaino con sé materiale fin troppo illegale. L’uomo infatti nascondeva un borsello contenente un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri (8 di lama e 9 di manico) mentre, all’interno della bocca, occultava un involucro in plastica di colore verde con dentro circa 16 grammi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Doveva essere un semplice controllo del territorio quello effettuato dagli agenti della Polizia di Stato ieri pomeriggio a Tiburtina ma ha preso una piega particolare. Gli agenti del commissariato Porta Pia, passando davanti al piazzale ‘Tibus’ dove sostano gli autobus di linea, hanno intravisto un uomo che non appena ha visto gli agenti ha tentato di allontanarsi con fare sospetto. A quel punto gli agenti hanno deciso di accostare e fermarlo per un controllo: identificato come G.V. un italiano di 39 anni avevacon sé materiale fin troppo illegale. L’uomo infatti nascondeva un borsello contenente una serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri (8 di lama e 9 di manico) mentre, all’interno della bocca, occultava un involucro in plastica di colore verde con dentro circa 16 grammi di ...

