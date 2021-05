“Perché uso lo smalto”. Sangiovanni, i suoi look ad Amici non sono mai passati inosservati e oggi spiega il motivo (Di martedì 18 maggio 2021) Giulia Stabile è la nuova vincitrice dell’edizione numero 20 di ‘Amici’ conclusa sabato 15 maggio. Un successo straordinario per la giovane, che è riuscita a sconfiggere il suo fidanzato, il cantante Sangiovanni, per tutti il favorito alla vittoria dell’edizione 2021. Il cantante ha fatto il pieno di premi e dopo aver concluso la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, ha ricevuto una notizia bellissima. La notizia è arrivata direttamente dal cantante con una storia pubblicata sul social network Instagram. Sangiovanni ha scritto su Instagram: “Lady doppio platino”. Dunque, una delle sue canzoni più famose, appunto ‘Lady’, è riuscita ad ottenere il doppio disco di platino. Il cantante è ormai già lanciato nel mondo della musica e per lui si prefigura un futuro ricco di successi. I suoi inediti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Giulia Stabile è la nuova vincitrice dell’edizione numero 20 di ‘’ conclusa sabato 15 maggio. Un successo straordinario per la giovane, che è riuscita a sconfiggere il suo fidanzato, il cantante, per tutti il favorito alla vittoria dell’edizione 2021. Il cantante ha fatto il pieno di premi e dopo aver concluso la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, ha ricevuto una notizia bellissima. La notizia è arrivata direttamente dal cantante con una storia pubblicata sul social network Instagram.ha scritto su Instagram: “Lady doppio platino”. Dunque, una delle sue canzoni più famose, appunto ‘Lady’, è riuscita ad ottenere il doppio disco di platino. Il cantante è ormai già lanciato nel mondo della musica e per lui si prefigura un futuro ricco di successi. Iinediti ...

Advertising

GGallinella : RT @rubio_chef: Invece de rompercazzo “eh però non dire così, eh se fai così.” studiate perdio, perché vi ho consigliato decine di libri, f… - francescacante : RT @rubio_chef: Invece de rompercazzo “eh però non dire così, eh se fai così.” studiate perdio, perché vi ho consigliato decine di libri, f… - _omar_1_9_9_8_ : RT @rubio_chef: Invece de rompercazzo “eh però non dire così, eh se fai così.” studiate perdio, perché vi ho consigliato decine di libri, f… - Tersite66 : @xdome81 Si spieghi meglio... Quindi...se io uso violenza contro una persona perché ha una religione, una etnia, d… - livinglikequa : RT @rubio_chef: Invece de rompercazzo “eh però non dire così, eh se fai così.” studiate perdio, perché vi ho consigliato decine di libri, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché uso Salvini: 'Bisogna fare di più su palestre, piscine, locali e discoteche' ... l'aumento dell'uso di droghe e psicofarmaci è terribile, non si può negare loro il diritto ad un'estate di ritorno alla vita, anche perché rispetto all'anno scorso i vaccini avranno messo in ...

Battiato senza confini, dalle canzoni all'opera lirica: estro creativo e cuore profondo per un volto nuovo della cultura Come sempre veggente, il maestro siciliano, e non certo soltanto perché fiaccato, stavolta, dalla ... soprattutto, un libero pensatore 'con uso' di musica e spettacolo.

Piccole lesioni nella bocca? Ecco perché non bisogna trascurarle Corriere della Sera ... l'aumento dell'di droghe e psicofarmaci è terribile, non si può negare loro il diritto ad un'estate di ritorno alla vita, ancherispetto all'anno scorso i vaccini avranno messo in ...Come sempre veggente, il maestro siciliano, e non certo soltantofiaccato, stavolta, dalla ... soprattutto, un libero pensatore 'con' di musica e spettacolo.