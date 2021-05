Operaio 54enne investito da un tir in retro | terzo morto sul lavoro in dieci giorni

(Di martedì 18 maggio 2021) Tre vittime in. È il pesante bilancio dei morti sulche riguarda la provincia di Bergamo. L’ultima vittima è Sergio Persico,di Orio al Serio, deceduto lunedì mattina nel piazzale della De Berg di Spirano. L’uomo ha perso la vita poco prima di mezzogiorno. Stava attraversando a piedi il piazzale antistante la ditta, che si occupa di poliestere espanso, quando è stato travolto da un tir inmarcia. Alcuni colleghi che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme e sul posto, in via Campo Romano, un’area industriale non lontana dalla Francesca, è arrivata un’ambulanza e poco dopo anche l’elisoccorso insieme ai carabinieri di Treviglio. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il, che però è deceduto nel giro di ...

