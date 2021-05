Nvidia annuncia la sua strategia per bloccare il mining di criptovalute con le sue GPU

(Di martedì 18 maggio 2021) Sul blog dié apparso oggi un post in cui l'azienda illustra i suoi piani per riportare le GPU prevalentemente nelle mani dei gamers, cosa che da qualche tempo accade con sempre maggiore difficoltà per via del forte interesse per i prodottida parte dei miners. In questo senso, l'azienda ha fatto un passo colossale: "Per aiutare a portare le GPU GeForce nelle mani dei giocatori, abbiamoto a febbraio che tutte le schede grafiche GeForce RTX 3060 sono state vendute con un hash rate Ethereum ridotto. Oggi, stiamo prendendo ulteriori misure applicando un hash rate ETH ridotto alle schede grafiche GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti di nuova produzione. Queste schede inizieranno ad essere distribuite alla fine di maggio." Leggi altro...

... come anche nel caso delle GPU visto che, a quelle integrate Iris Xe, sarà possibile affiancare anche le recentissimeGeForce RTX 3050/3050 Ti . Una particolare XPS C reator Edition integrerà ...A seguito dell'annuncio dei nuovi processori Intel di 11a generazione della serie H, e di quello inerente le nuove GPU RTX 30 di, diverse aziende hanno aggiornato il loro parco di notebook, workstation mobili, e gaming laptop, senza trascurare i portatili per professionisti e creativi: anche la taiwanese Asus non si è ...Sul blog di Nvidia é apparso oggi un post in cui l'azienda illustra i suoi piani per riportare le GPU prevalentemente nelle mani dei gamers.Nvidia, insieme ai suoi partner, si prepara a portare sul mercato nuove GeForce RTX 3080, 3070 e 3060 Ti caratterizzate dal limitatore per il mining di Ethereum a bordo. I nuovi modelli prendono il no ...