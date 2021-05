Napoli, Gattuso all’addio: primi contatti tra De Laurentiis e Spalletti (Di martedì 18 maggio 2021) Anche se Gattuso riuscirà a portare il Napoli in Champions il suo futuro è segnato. De Laurentiis pronto a un nuovo progetto con Spalletti Al Napoli di Gattuso, dopo la vittoria importantissima di Firenze, manca davvero l’ultimo step per una qualificazione in Champions che non era affatto scontata. Il tecnico calabrese è riuscito a tenere uniti i pezzi quando tutto andava male, ma ora il suo addio anche nel caso di impresa riuscita, è certo. Dopo vari ripensamenti De Laurentiis ora sembra avere le idee chiare: il nome in cima alla lista per il dopo-Gattuso è Luciano Spalletti. E’ surreale pensare, però, a come anche la piazza sia rimasta colpita dall’exploit della squadra, tanto da chiedere al presidente la conferma del tecnico ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Anche seriuscirà a portare ilin Champions il suo futuro è segnato. Depronto a un nuovo progetto conAldi, dopo la vittoria importantissima di Firenze, manca davvero l’ultimo step per una qualificazione in Champions che non era affatto scontata. Il tecnico calabrese è riuscito a tenere uniti i pezzi quando tutto andava male, ma ora il suo addio anche nel caso di impresa riuscita, è certo. Dopo vari ripensamenti Deora sembra avere le idee chiare: il nome in cima alla lista per il dopo-è Luciano. E’ surreale pensare, però, a come anche la piazza sia rimasta colpita dall’exploit della squadra, tanto da chiedere al presidente la conferma del tecnico ...

Advertising

FBiasin : Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su… - tancredipalmeri : Spettacolare Osimhen sul secondo gol del Napoli: assurdo come i napoletani che hanno arrostito Gattuso non abbiano… - FBiasin : In questa stagione il #Napoli ha giocato 6 mesi da grande squadra e uno non all'altezza. In quello 'non all'altezza… - FracapN : RT @FBiasin: Secondo quello che si legge in giro 'la #Juve è su #Gattuso', 'la #Fiorentina è su #Gattuso', 'la #Lazio è su #Gattuso', tutti… - FrancoMater2 : Inventarsi la trattativa di #Gattuso con la piemontese per far credere subdolamente che ci possa essere meno impegn… -