Maresca ora è un caso nazionale: magistrato e candidato, col centrodestra che non se ne innamora

Tempo di lettura: 4 minuti

Napoli, in vista delle prossime elezioni comunali, rischia di diventare un laboratorio politico nazionale non solo perché sarà l'unica grande città in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle scenderanno in campo alleati e con un solo candidato sindaco. Ma anche perché vede lanciato in campagna elettorale un magistrato facente funzione all'interno delle sua mura: Catello Maresca, candidato sindaco in pectore del centrodestra e contemporaneamente sostituto Procuratore generale. Ora: il problema è stato evidenziato già più volte, tant'è che è giunto fino all'attenzione del Csm, che (finora) ha deciso di soprassedere con la motivazione che ufficialmente Maresca non si è dichiarato candidato: il problema, quindi, per ...

