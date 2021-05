Lazio-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in Tv (Di martedì 18 maggio 2021) Vale poco per la Lazio, vale tutto per il Torino. Da una parte una squadra che più in là dell’Europa League non può andare, dall’altra una che ha tutto da conquistare. Cioè la permanenza in Serie A. Con una vittoria stasera la squadra di Nicola farebbe un passo importante per la salvezza, in caso contrario tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti contro il Benevento. “Ho detto ai miei giocatori che nelle ultime due partite siamo stati traditi da un eccesso di energia, da una voglia smisurata di raggiungere l’obbiettivo. Contro la Lazio dobbiamo invece dosarci meglio: dipende tutto da noi”, ha detto Nicola nella conferenza stampa di presentazione della delicata sfida dell’Olimpico. Inzaghi giocherà per onorare il campionato e provare a fare un regalo al fratello Pippo, che in caso di vittoria della Lazio avrebbe ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Vale poco per la, vale tutto per il. Da una parte una squadra che più in là dell’Europa League non può andare, dall’altra una che ha tutto da conquistare. Cioè la permanenza in Serie A. Con una vittoria stasera la squadra di Nicola farebbe un passo importante per la salvezza, in caso contrario tutto si giocherà negli ultimi 90 minuti contro il Benevento. “Ho detto ai miei giocatori che nelle ultime due partite siamo stati traditi da un eccesso di energia, da una voglia smisurata di raggiungere l’obbiettivo. Contro ladobbiamo invece dosarci meglio: dipende tutto da noi”, ha detto Nicola nella conferenza stampa di presentazione della delicata sfida dell’Olimpico. Inzaghi giocherà per onorare il campionato e provare a fare un regalo al fratello Pippo, che in caso di vittoria dellaavrebbe ...

