IGN è staff contro dirigenti! Giornalisti più che furiosi per gli articoli pro-aiuti per la Palestina rimossi

(Di martedì 18 maggio 2021) la redazione di IGN ha pubblicato una lettera aperta in cui denuncia la rimozione di un articolo e di un tweet associato, collegati a enti di beneficenza a sostegno delle vittime palestinesi nel recente attacco israeliano. L'articolo e il tweet, pubblicati il ??15 maggio in risposta ai violenti attacchi militariil popolo di Gaza da parte delle forze di difesa israeliane, sono statiil 16 maggio senza il permesso o il coinvolgimento della redazione di IGN. IGN non ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla rimozione fino a 12 ore dopo. Secondo la dichiarazione, il contenuto è stato rimosso perché "non era in linea con la nostra intenzione di provare a mostrare sostegno a tutte le persone colpite da eventi tragici" e che, "evidenziando solo una popolazione, il post ha erroneamente lasciato il l'impressione che fossimo politicamente ...

