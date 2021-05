Estrazione SuperEnalotto 18 Maggio 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.18concorso numero 59 10 11 15 19 47 78 Jolly 68 SuperStar 90 La prossimaLotto sarà effettuata il 20alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 155.100.000,00 € Quotenessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – Punti 5 Punti 4 Punti 3 Punti 2 Quote Superstar nessuna 5 Stella – 4 Stella 3 Stella 2 Stella 100,00 € 1 Stella 10,00 € 0 Stella 5,00 € Guarda il video dell’di oggi Di seguito i numeri ...

SIMBOLOTTO, LOTTO/numeri e simboli vincenti di oggi 18 maggio 2021 Ultiman. 59 del 18/05/2021 COMBINAZIONE VINCENTE 78 11 15 47 10 19 NUMERO JOLLY 68 SUPERSTAR ...LOTTO ENUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 18 maggio 2021 SIMBOLOTTO DOPO LOTTO, NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI L'del Simbolotto avverrà come da tradizione dopo ...Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto del 18 maggio 2021, tutti i numeri vincenti: verifica se hai vinto ...