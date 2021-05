È colpa del giustizialismo se nessuno vuole fare il sindaco (Di martedì 18 maggio 2021) Qualche giorno fa Beppe Sala, in un’intervista al Corriere, dichiarava che fare il sindaco comporta tanti rischi e una vita senza tregua, ma che comunque è il mestiere più bello del mondo. Soprattutto a Milano, capitale economica (e non solo) di un’Italia piena di acciacchi, è vero, ma con tanta voglia di rinascere. Se è così, allora come si spiega il gran rifiuto di Gabriele Albertini a candidarsi per il centrodestra, nonostante le pressanti richieste fatte da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni? La motivazione ufficiale è stata: “A mia moglie non potevo infliggere un disagio per lei così insopportabile”. Qualcuno ha dato la colpa a Berlusconi, che punta su Maurizio Lupi. Anche tenendole buone entrambe, io penso che la vera motivazione sia un’altra: e cioè che fare il sindaco, oggi, ti espone alla ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Qualche giorno fa Beppe Sala, in un’intervista al Corriere, dichiarava cheilcomporta tanti rischi e una vita senza tregua, ma che comunque è il mestiere più bello del mondo. Soprattutto a Milano, capitale economica (e non solo) di un’Italia piena di acciacchi, è vero, ma con tanta voglia di rinascere. Se è così, allora come si spiega il gran rifiuto di Gabriele Albertini a candidarsi per il centrodestra, nonostante le pressanti richieste fatte da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni? La motivazione ufficiale è stata: “A mia moglie non potevo infliggere un disagio per lei così insopportabile”. Qualcuno ha dato laa Berlusconi, che punta su Maurizio Lupi. Anche tenendole buone entrambe, io penso che la vera motivazione sia un’altra: e cioè cheil, oggi, ti espone alla ...

