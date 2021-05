Covid:su bus Roma tornano i controllori,stop ai "portoghesi" (Di martedì 18 maggio 2021) Sugli autobus di Roma tornano i controllori. Avranno così vita meno facile i "portoghesi", quelli che sul mezzi pubblici vanno senza pagare il biglietto. Dopo lo stop di oltre un anno causato dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Sugli autobus di. Avranno così vita meno facile i "", quelli che sul mezzi pubblici vanno senza pagare il biglietto. Dopo lodi oltre un anno causato dalle ...

