Condizionatore multi split per una climatizzazione multilocale

Leggi su puglia24news

(Di martedì 18 maggio 2021) Sta arrivando la calura estiva e vorresti rinfrescare l’ambiente? Tenere le finestre aperte non è di certo la soluzione migliore, dato che ti ritroveresti con insetti e zanzare in ogni stanza senza neppure un “filo d’aria” fresca. Cosa fare allora? Basta acquistare un, cioè il sistema grazie al quale possono essere collegate fino a 9 unità interne ad una esterna favorendo quindi unain più locali contemporaneamente pur monitorando la temperatura di ogni singolo dispositivo. Funzionamento facile e veloce per ilIlstandard è costituito da 4 elementi di base: Un compressore per aumentare o comprimere la pressione del fluido interno all’impianto; Un condensatore, ...