Cecilia Rodriguez svela: “Mi piace litigare con Ignazio, così poi…” (Di martedì 18 maggio 2021) Cecilia Rodriguez e Ignazio: la modella svela un particolare piccante sul suo rapporto con Ignazio Moser Cecilia Rodriguez e Ignazio: Dopo la diretta de L’Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 17 maggio, Cecilia Rodriguez ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella storia Cecilia dice di essere tornata a casa e che va tutto bene e commenta la “splendida puntata” del reality. Poi fa cenno alla litigata che c’è stata tra il suo compagno Ignazio Moser e Matteo Diamante, ammettendo che le piace litigare con Ignazio perché “poi si fa pace e facciamo l’amore. Vado a dormire che è meglio”, conclude su ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021): la modellaun particolare piccante sul suo rapporto conMoser: Dopo la diretta de L’Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 17 maggio,ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella storiadice di essere tornata a casa e che va tutto bene e commenta la “splendida puntata” del reality. Poi fa cenno alla litigata che c’è stata tra il suo compagnoMoser e Matteo Diamante, ammettendo che leconperché “poi si fa pace e facciamo l’amore. Vado a dormire che è meglio”, conclude su ...

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez: 'Mi piace litigare con Ignazio, così poi facciamo l’amore' - infoitcultura : Cecilia Rodriguez in rosso all’Isola dei Famosi: quanto costa il suo abito? - ansiaebestemmie : ok basta, ora parliamo di cose belle e per cose belle intendo Cecilia Rodriguez. - verogossipnews : Cecilia Rodriguez e gli ex di Belen fate #swipeup nelle nostre #igstories per l'articolo completo #ceciliarodriguez… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez Mi piace litigare con Ignazio cos poi facciamo lamore -