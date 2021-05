Advertising

Elementocreati1 : RT @rockolpoprock: Morte di Franco Battiato, l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - AgenziaOpinione : PRESIDENZA REPUBBLICA * SCOMPARSA FRANCO BATTIATO: MATTARELLA, « FU ARTISTA COLTO E RAFFINATO, CON INCONFONDIBILE S… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Battiato, Mattarella: addolorato per scomparsa artista colto #sergiomattarella - rockolpoprock : Morte di Franco Battiato, l’omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - MediasetTgcom24 : Battiato, Mattarella: addolorato per scomparsa artista colto #sergiomattarella -

Ultime Notizie dalla rete : Battiato Mattarella

ANSA Nuova Europa

10.47 Colle:artista colto,raffinato Il presidentesi dice "profondamente addolorato dalla morte di Franco, artista colto e raffinato". Morto a 76 anni,, "con il suo ...Il Presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione, si è detto "profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco, artista colto e raffinato che con il suo inconfondibile stile musicale - frutto di ...Il mondo della politica e della musica saluta il Maestro Franco Battiato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, si è detto “profondamente addolorato dalla prematura ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione, si è detto "profondamente addolorato dalla prematura scomparsa di Franco Battiato, artista colto e raffinato che con il suo inc ...