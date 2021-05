Battiato e la passione per il calcio, giocava da libero nel Riposto (Di martedì 18 maggio 2021) Una delle passioni più profonde di Franco Battiato, morto a 76 anni nella sua casa di Milo, è stata il calcio. Da giovane ha militato in alcune squadre minori siciliane. Il grande cantautore si è espresso poche volte sul calcio e sullo sport in generale, in una di queste nel 1997 alla Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo amore per il calcio. “Io interista? No. Simpatizzo per le squadre che giocano bene: formazioni senza fuoriclasse, ma che hanno un’anima. Da ragazzo giocavo nel Riposto, espressione di un paese tra Catania e Taormina. Arrivammo in Promozione, ma la società rinunciò per motivi economici. Tutti parlavano del centravanti della Massiminiana di Catania. Dicevano: ‘Farà grandi cose’. Si chiamava Pietro Anastasi. Ero mediano e mi ritrovai ad agire come libero. Un ruolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Una delle passioni più profonde di Franco, morto a 76 anni nella sua casa di Milo, è stata il. Da giovane ha militato in alcune squadre minori siciliane. Il grande cantautore si è espresso poche volte sule sullo sport in generale, in una di queste nel 1997 alla Gazzetta dello Sport ha raccontato il suo amore per il. “Io interista? No. Simpatizzo per le squadre che giocano bene: formazioni senza fuoriclasse, ma che hanno un’anima. Da ragazzo giocavo nel, espressione di un paese tra Catania e Taormina. Arrivammo in Promozione, ma la società rinunciò per motivi economici. Tutti parlavano del centravanti della Massiminiana di Catania. Dicevano: ‘Farà grandi cose’. Si chiamava Pietro Anastasi. Ero mediano e mi ritrovai ad agire come. Un ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Battiato passione La musica. Le 5 canzoni indimenticabili di Franco Battiato Battiato gioca su più livelli, tra passione e ricerca di emancipazione dall'incubo della dimensione terrestre e carnale. La cantò davanti a papa Giovanni Paolo II in Vaticano e in un istante di ...

'La morte non è fine ma passaggio': vita per immagini di Franco Battiato Aggiungendo: 'La passione è una malattia, una zavorra che ci trascina verso il basso. Di amori ... Mondadori Portfolio via Mondadori Portfolio via Getty Im Franco Battiato nella sua casa alle pendici ...

La passione segreta di Franco Battiato? Era il calcio Il Giorno Le 5 canzoni indimenticabili di Franco Battiato Battiato ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, le 5 canzoni da non perdere assolutamente ...

La passione segreta di Franco Battiato? Era il calcio Non tutti lo sapevano. Ma una delle passioni più profonde di Franco Battiato è stata il calcio. Da giovane ha addirittura militato in alcune squadre minori siciliane. Il grande cantautore si è espress ...

